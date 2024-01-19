В Махачкале загорелись крыши двух многоквартирных домов
В Махачкале из-за замыкания линии электропередачи вспыхнули кровли двух домов
Махачкала, 20 января, 2024, 02:38 — ИА Регнум. В столице Дагестана произошло возгорание кровель двух соседних многоквартирных домов, сообщили 20 января в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
По информации ведомства, площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Огнеборцы эвакуировали из зданий 65 человек.
«Возгорание случилось из-за замыкания линии электропередачи», — отметили в республиканском МЧС.
К ликвидации пожара привлекались 78 специалистов и 21 единица техники. Возгорание локализовали в 01:00 мск.
Известно, что по прибытии первых пожарных расчётов огнём была охвачена кровля многоквартирного жилого дома на 30 квадратных метрах. Позже на крыше соседнего дома обнаружили второй очаг возгорания.
Пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в МЧС.
Как сообщало ИА Регнум, утром 18 января в Махачкале на улице Газопроводной возник пожар в частном жилом доме из-за утечки газа. В результате происшествия погиб ребёнок, всего пострадали пять человек. Родителей и двоих детей доставили в крайне тяжёлом состоянии в Ожоговый центр РКБ.
Позже в больнице скончались пострадавшие в результате взрывы газа в Махачкале мальчик двух с половиной лет с ожогами практически 100% поверхности тела и девочка.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, совершённое лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».