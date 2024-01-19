Махачкала, 20 января, 2024, 02:38 — ИА Регнум. В столице Дагестана произошло возгорание кровель двух соседних многоквартирных домов, сообщили 20 января в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

По информации ведомства, площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Огнеборцы эвакуировали из зданий 65 человек.

«Возгорание случилось из-за замыкания линии электропередачи», — отметили в республиканском МЧС.

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К ликвидации пожара привлекались 78 специалистов и 21 единица техники. Возгорание локализовали в 01:00 мск.

Известно, что по прибытии первых пожарных расчётов огнём была охвачена кровля многоквартирного жилого дома на 30 квадратных метрах. Позже на крыше соседнего дома обнаружили второй очаг возгорания.

Пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 января в Махачкале на улице Газопроводной возник пожар в частном жилом доме из-за утечки газа. В результате происшествия погиб ребёнок, всего пострадали пять человек. Родителей и двоих детей доставили в крайне тяжёлом состоянии в Ожоговый центр РКБ.

Позже в больнице скончались пострадавшие в результате взрывы газа в Махачкале мальчик двух с половиной лет с ожогами практически 100% поверхности тела и девочка.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, совершённое лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».