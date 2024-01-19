Москва, 20 января, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Мосгорсуд блогера-русофоба из Таджикистана Салмона Раджабзоду, известного как Джумабой, публиковавшего в соцсетях постановочные видео, в которых насмехался над девушками славянской внешности, отправил под домашний арест. Суд тем самым отменил предыдущее решение Симановского суда, который оставил блогера на свободе. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Прокуратура Москвы Салмон Раджабзода

«Суд избрал Салмону Раджабзода меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении Салмона Раджабзоду. Установлено, что блогер подходил к девушкам и предлагал им обменяться номерами телефонов или поцеловаться. Джумабой называл их «Наташками» и говорил, что «скоро все русские девушки будут наши».

Следственный комитет постановил, что видеоролики имеют оскорбительный характер.

7 января его задержали. Симоновский суд Москвы не стал арестовать Джумабоя, аргументируя, что фигурант не сбежит.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что совместно с СПЧ, МИД и правительством РФ будут разработаны системные меры и принято решение, как реагировать на случаи проявления русофобии и дискриминации российских граждан, проживающих за рубежом.

На блогера-русофоба Шарлота Следственный комитет по Самарской области возбудил два дела за реабилитацию нацизма и одно — за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.