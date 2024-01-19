Мадрид, 20 января, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Израиль в какое-то время финансировал палестинское движение ХАМАС, чтобы ослабить Палестину, поддерживаемую движением за национальное освобождение государства (ФАТХ). Об этом он сказал 19 января на церемонии вручения ему звания почётного доктора Университета Вальядолида (UVA) Испании.

European Parliament Жозеп Боррель

Боррель в своей речи поддержал идею признания палестинского государства. Он при этом осудил мировое сообщество, которое, по словам дипломата, «так и не сделало многого» для Палестины.

«Да, ХАМАС финансировало правительство Израиля, пытаясь тем самым ослабить Палестинскую автономию, возглавляемую ФАТХ», — признал Жозеп Боррель.

Также он сказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «лично бойкотировал» решение о признании палестинского государства последние 30 лет.

Как сообщало ИА Регнум, взятие под контроль границы сектора Газа с Египтом является одним из условий завершения военной операции ЦАХАЛ против ХАМАС, заявил 16 января Биньямин Нетаньяху.

Израиль продолжит войну до тех пор, пока не будут достигнуты главные цели, а именно ликвидация палестинского движения и освобождение всех удерживаемых заложников, сказал израильский министр ранее.

6 ноября 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании европейских послов в Брюсселе заявила, что ХАМАС не должно управлять сектором Газа, должна быть только «одна палестинская администрация и одно палестинское государство».