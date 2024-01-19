Вашингтон, 20 января, 2024, 01:14 — ИА Регнум. Актёру Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения в связи с гибелью оператора Галины Хатчинс во время съёмок фильма «Ржавчина» в 2021 году. Об этом говорится в материале американского еженедельника Variety.

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

Болдуина, которому уже 65 лет, прокуратура в очередной раз пытается привлечь к ответственности за смерть оператора. На этот раз, по заключениям экспертов, у обвинения есть основания полагать, что Болдуин всё-таки нажимал на курок кольта 45-го калибра, из которого был сделан роковой выстрел. Ранее актёр настаивал, что выстрел произошёл самопроизвольно.

В случае признания вины Болдуина в непредумышленном причинении смерти Алеку Болдуину грозит до 18 месяцев тюрьмы.

Адвокаты Болдуина назвали обвинения «ужасной судебной ошибкой» и заявили, что уверены в победе на предстоящем процессе.

У погибшего оператора осталась малолетняя дочь.

Как сообщало ИА Регнум, трагедия произошла в 2021 году на съёмках кинофильма Rust («Ржавчина»), в котором Болдуин был занят как актёр и как продюсер. Во время съёмки одной из сцен фильма Болдуин выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами. На линии огня оказались оператор Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Режиссёру оказали медицинскую помощь и выписали из больницы спустя несколько часов, оператора врачам спасти не удалось.

Обвинения в непредумышленном убийстве, предъявленные Болдуину, в апреле 2023 года сняла прокуратура штата Нью-Мексико.

В Санта-Фе суд огласил первый приговор — к шести месяцам условного заключения был приговорён помощник режиссера Дэвид Холлс.