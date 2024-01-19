Багдад, 20 января, 2024, 00:45 — ИА Регнум. Вблизи иракской авиабазы обнаружили упавший американский беспилотник, началось расследование инцидента, передаёт 20 января «РИА Новости» со ссылкой на Пентагон.

Afspc.af.mil Американский БПЛА MQ-9 Reaper

«В 19:20 (время совпадает с московским. — Прим. ИА Регнум) американский беспилотный летательный аппарат упал недалеко от авиабазы «Балад» в Ираке», — говорится в заявлении минобороны США.

Отмечается, что дрон подобрали иракские правоохранители. Сведения о пострадавших не поступали. Ведётся расследование.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января в столице Ирака в результате удара беспилотника погиб один из командиров проиранского шиитского движения «Хезболла ан-Нуджабаа», более известный как Абу Таква, а также его сторонник. Погибший возглавлял 12-ю бригаду движения. В «Хезболла ан-Нуджабаа» подтвердили гибель командира и обвинили в произошедшем США. Целью атаки БПЛА стала штаб-квартира сил тылового обеспечения в Багдаде.

В конце декабря 2023 года военные США нанесли удары по трём объектам группировки «Катаиб Хезболлах» и связанных с ней группировок в Ираке. В Пентагоне атаку назвали ответом на нападения в адрес американских военных в Ираке и Сирии, включая обстрел авиабазы США на территории аэропорта в городе Эрбиле на севере Ирака (Иракский Курдистан).