Париж, 19 января, 2024, 23:48 — ИА Регнум. В НАТО в ближайшие месяцы не исключены антироссийские «операции под чужим флагом» похожие на диверсии на газопроводах «Северный поток» в 2022 году, предупредил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо после заявления главы военного комитета Североатлантического альянса Роба Бауэра о подготовке к войне с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Остерегайтесь операций под ложным флагом (наподобие диверсии на «Северном потоке» в 2022 году) в ближайшие месяцы! Эти безумцы из НАТО готовы на всё!» — написал Филиппо в соцсети X.

Французский политик отметил, как часто представитель НАТО повторял, что альянс не ищет конфликта с РФ, но подготовиться к возможному нападению со стороны Москвы необходимо.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Флориан Филиппо призвал Францию выйти из НАТО из-за агрессивной политики в отношении России. Это было вызвано решением военно-политического блока провести одни из крупнейших учений за последние десять лет — размещением в Европе тысячи военных и техники. По мнению лидера французской партии «Патриоты», такой ход призван продемонстрировать России готовность альянса взять в руки оружие.

По словам главы военного комитета альянса Роба Бауэра, НАТО и мировой общественности необходимо подготовиться к войне с Россией, «столкновение» произойдёт в ближайшие 20 лет. В связи с этим, отметил он, есть необходимость в модернизации промышленности для ускорения процесса производства оружия и боеприпасов.

В настоящее время Запад, поднимая градус агрессии в отношении России, так и не сделал соответствующих выводов после провалившегося контрнаступления ВСУ. Грядущая победа России станет гарантом того, что НАТО не посмеет нападать на мощную и процветающую страну, отреагировал на заявление Роба Бауэра сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

Взрывы на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли 26 сентября 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Власти Дании, Швеции, Германии ранее начали проводить расследования, но не допустили до них Россию. О результатах этих расследований ничего не известно. Журналист Сеймур Херш в свою очередь опубликовал расследование, в котором заявил, что к теракту на «Северных потоках» причастны США. Позднее журналист сообщил, что, по его данным, в Вашингтоне начали готовить эти взрывы задолго до начала специальной военной операции России на Украине.