Москва, 19 января, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Живущие за границей граждане России будут попадать под обязательный консульский учёт. Об этом говорится в распоряжении российского правительства о реализации в 2024–2025 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы.

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В двухлетнем плане содержится более 40 различных мероприятий. В частности, есть пункт о «введении обязательного консульского учёта граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом».

Документом предполагается определение статуса гражданина, постоянно проживающего за рубежом. Кроме того, будет конкретизирован правовой статус этой категории граждан.

Определён и срок выполнения — 20 июня 2025 года. Функционал возложен на МИД РФ.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России утвердило двухлетний план мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики. Он, в частности, предполагает создание цифрового профиля иностранного гражданина.

Иностранцам будет предоставлена возможность регистрации в единой биометрической системе, обеспечена безопасность осуществления денежных переводов и платежей, в том числе с использованием единой биометрической системы. Сдавать биометрию при нахождении за пределами России можно будет через мобильное приложение.

Кроме того, для иностранных граждан создадут памятку о правилах и нормах поведения в России, а МВД и ФСБ предложат меры по усилению ответственности за нарушение законов иностранцами.