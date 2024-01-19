Париж, 19 января, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что его страна должна выйти из НАТО из-за агрессивной политики в отношении России. Об этом он написал в социальной сети X.

Призыв политика вызван решением НАТО провести одни из крупнейших учений за последние десять лет — размещением в Европе тысячи военных и техники.

По мнению Филиппо, такой ход призван продемонстрировать России готовность альянса взять в руки оружие.

«Военный блок хочет ускорить приближение третьей мировой войны. Давайте выйдем из НАТО, давайте выйдем из этой смертельной спирали, давайте выберем свободную Францию и мир», — призвал французский политик.

Как сообщало ИА Регнум, НАТО и мировой общественности необходимо подготовиться к войне с Россией, заявил глава военного комитета альянса Роб Бауэр. Представитель Североатлантического альянса подчеркнул, что «столкновение» с РФ произойдет в ближайшие 20 лет и есть необходимость в модернизации промышленности для ускорения процесса производства оружия и боеприпасов.

Заявления о том, что Россия может напасть на НАТО, назвал чушью российский президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что Байден так пытается оправдаться за свою ошибочную политику перед американскими избирателями. По словам президента РФ, США сами не заинтересованы в нанесении стратегического поражения России.

У России нет намерений атаковать страны НАТО, это именно Запад делает из Москвы противника, отмечал 18 декабря 2023 года министр иностранных дел Сергей Лавров.