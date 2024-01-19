Токио, 19 января, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Первый японский лунный модуль SLIM после посадки на спутник Земли столкнулся с проблемами по генерации солнечной энергии, сообщило 19 января Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

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«Солнечные элементы не генерируют электроэнергию, поэтому в настоящее время мы отдаём приоритет сбору данных на поверхности Луны», — отметили в агентстве.

Посадка модуля SLIM на Луне произошла в 00:20 20 января по японскому времени (в 18:20 мск 19 января). После этого с модулем была установлена связь. Предположительно, место прилунения находится вблизи небольшого кратера Сиори на видимой стороне Луны.

Представитель JAXA Хитоси Кунинака назвал миссию по посадке первого японского лунного модуля в целом успешной, он отправляет сигналы на Землю. На определение, насколько точной была посадка, потребуется месяц, сказал Кунинака. По его мнению, угол падения солнечных лучей на Луну изменится и модуль будет получать необходимую энергию с помощью бортовых солнечных панелей.

Как сообщало ИА Регнум, среди стран, кому удалось посадить свой модуль на Луну, Япония стало пятой после СССР, США, Китая и Индии. Главной целью запуска японского модуля SLIM была заявлена отработка технологии высокоточной посадки в пределах 100 метров от запланированной точки на поверхности Луны. Предполагается, что в дальнейшем это позволит обеспечить более безопасную посадку других космических аппаратов, в том числе и пилотируемых.

Модуль SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения и сбора данных о кратерах и рельефе Луны. Он оснащён специальной камерой, позволяющей измерять количество содержащихся на поверхности спутника Земли химических элементов.