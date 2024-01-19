Санкт-Петербург, 19 января, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Петербургский СКА стал вторым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв дома китайский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:1.

Петр Ковалев/ ТАСС

После 53 матчей СКА набрал 72 очка и занимает второе место в Западной конференции. На девятой строчке Запада располагается подмосковный «Витязь», который набрал 40 очков после 52 игр.

В регулярном чемпионате каждая команда проведёт по 68 игр, в плей-офф выйдут по 8 лучших команд из каждой конференции. «Витязь» может догнать СКА по набранным очкам, но уже не опередит команду из Петербурга по количеству побед в основное время матчей.

Первой командой, обеспечившей себе выход в плей-офф КХЛ, 16 января стал ярославский «Локомотив».

Как передавало ИА Регнум, 17 января КХЛ сняла с новосибирской «Сибири» четыре очка в турнирной таблице регулярного чемпионата за превышение допустимого лимита на легионеров. «Сибирь» после снятия очков опустилась с 8-го на 9-е место в Восточной конференции. На новосибирский клуб также наложен денежный штраф. Индивидуальная статистика игроков во всех четырех матчах, в которых «Сибири» присуждены технические поражения, сохранится.

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» 16 января состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между командами «Торпедо» и «Металлург», на котором был побит рекорд КХЛ по голам за период.

Первый период прошёл без забитых шайб, зато во втором периоде команды забросили на двоих девять шайб, тем самым установив новый рекорд. «Торпедо» набрало 63 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, магнитогорский «Металлург» с 74 очками сохраняет лидерство в Восточной конференции.