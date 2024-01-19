Давос, Швейцария, 19 января, 2024, 22:12 — ИА Регнум. Киевские власти предлагают Западу «лучшую сделку в мире», отправляя своих солдат воевать против России в обмен на американские оружие и деньги, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bloomberg.

МИД Украины

«Мы вроде как предлагаем вам лучшую сделку в мире на мировом рынке безопасности: вы не жертвуете своими солдатами, вы даёте нам оружие и деньги, а мы сделаем всю работу», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Кулеба заявлял, что ВСУ придётся сражаться лопатами, а глава киевского режима Владимир Зеленский — что у Украины без американской помощи могут кончиться средства на выплату пенсий.

Обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин отмечал, что вероятность того, что конгресс США до конца января 2024 года одобрит выделение дополнительной помощи Украине, близка к нулю, а в дальнейшем шансов на это будет ещё меньше.

Представители Республиканской и Демократической партий достигли прогресса в переговорах о продолжении финансирования Украины, но решение так и не было принято, информировал лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер. Республиканцы требовали увязки выделения средств Украине с дополнительным финансированием охраны южной границы США (с Мексикой), однако демократы от этого отказались.

Позднее в Госдепе и Пентагоне заявили, что до одобрения со стороны Конгресса новая помощь Украине поступать не будет.