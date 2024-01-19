Курск, 19 января, 2024, 21:12 — ИА Регнум. В Курске запущено оповещение ракетной опасности, сообщил 19 января губернатор Курской области Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — уйдите в безопасное место», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Через 12 минут, в 21:07 мск, Старовойт сообщил об отбое ракетной опасности.

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