Москва, 19 января, 2024, 21:40 — ИА Регнум. В России введут обязательный консульский учёт граждан РФ, проживающих за рубежом, следует из двухлетнего плана по реализации концепции миграционной политики, утверждённого правительством.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как ожидается, будет определено понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», а также конкретизирован правовой статус этой категории граждан.

Согласно документу, срок реализации инициативы — 20 июня 2025 года. Её выполнение возложено на МИД РФ, сообщает ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, правительство России утвердило двухлетний план мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики. Он, в частности, предполагает создание цифрового профиля иностранного гражданина.

Иностранцам будет предоставлена возможность регистрации в единой биометрической системе, обеспечена безопасность осуществления денежных переводов и платежей, в том числе с использованием единой биометрической системы. Сдавать биометрию при нахождении за пределами России можно будет через мобильное приложение.

Кроме того, для иностранных граждан создадут памятку о правилах и нормах поведения в России, а МВД и ФСБ предложат меры по усилению ответственности за нарушение законов иностранцами.

В двухлетнем плане содержится более 40 различных мероприятий. Они сгруппированы по шести разделам, посвящённым в том числе порядку въезда иностранных граждан на территорию России, содействию их адаптации, свободному перемещению студентов, научных и педагогических работников, а также профилактике нарушений миграционного законодательства.