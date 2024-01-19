Вашингтон, 19 января, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Конфликт на Украине может продлиться ещё от двух до пяти лет, заявили 19 января обозреватели телеканала CNN, ссылаясь на сотрудников разведывательных служб США и западных чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM

Источник телеканала уточнил, что оценки разнятся, но практически все сходятся во мнении, что боевые действия продлятся ещё как минимум два года.

Чиновники из других стран, на которых ссылается CNN, в свою очередь предполагают, что конфликт на Украине завершится через пять лет.

Как передавало ИА Регнум, заместить генсека НАТО Мирча Джоанэ ранее заявил, что украинский конфликт будет длиться ещё долго и не завершится в 2024 году. Он допустил, что боевые действия не прекратятся и в 2025 году.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее отмечал, что Украина не продержится в конфликте с Россией дольше февраля следующего года, но в Белом доме до последнего будут отрицать проигрыш Киева.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в свою очередь отмечал, что боевые действия на Украине будут длиться долго и ждать быстрых изменений ситуации на поле боя не следует.

В середине декабря Международный валютный фонд опубликовал доклад, в котором представил прогноз по завершению украинского конфликта. По оценкам специалистов учреждения, боевые действия в зоне СВО завершатся к концу 2025 года.

Президент России Владимир Путин заявлял, что проведение специальной военной операции прекратится тогда, когда люди, которые считают Россию своей родиной, получат гарантии безопасности. Он отметил, что основной вопрос заключается не в территориях.