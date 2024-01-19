Дмитров , Московская область, 19 января, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате инцидента, вызванного поломкой подъёмника на горнолыжном курорте в подмосковной Яхроме, передаёт 19 января Telegram-канал «112» со ссылкой на информированный источник.

Tonkosti.ru

По этим данным, в результате остановки фуникулёра три человека упали на землю. Двоих женщин, в возрасте 40 и 35 лет, госпитализировали с переломами, а ещё один пострадавший получил помощь на месте и принял решение добраться до больницы самостоятельно.

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Как передавало ИА Регнум, в прокуратуре Московской области ранее сообщили, что организовали проверку по факту остановки подъёмника на горнолыжном курорте «Степаново». По предварительным данным, остановка произошла из-за недостаточного натяжения троса, причиной которого, в свою очередь, стала поломка поворотного колеса, отметили в надзорном ведомстве.

Все посетители были оперативно эвакуированы с места ЧП, пострадавшим оказывается необходимая помощь, а сотрудники прокуратуры проведут проверку, дав оценку соблюдению требований законодательства о порядке эксплуатации подъёмника, добавили в ведомстве.

По факту инцидента на горнолыжном курорте в Яхроме возбуждено уголовное дело про подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в свою очередь в управлении Следственного комитета по Московской области. По предварительным данным, подъёмник остановился из-за поломки поворотного колеса, отметили в СК.

Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, сведения о пострадавших уточняются, добавили в управлении.