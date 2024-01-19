Киев, 19 января, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины завершила расследование дела против председателя парламента Чечни Магомеда Даудова и передала его в суд, сообщили в пресс-службе СБУ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Служба безопасности завершила расследование в отношении председателя парламента Чеченской республики Магомеда Даудова… Сейчас обвинительный акт направлен в суд», — говорится в сообщении СБУ.

СБУ обвиняет Даудова в посягательстве на территориальную целостность Украины, планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, а также в «оправдании спецоперации РФ».

«Даудов с мая 2022 года занимался формированиями штурмовых подразделений воинских формирований России, неоднократно посещал Лисичанск, Попасную, Мариуполь», — утверждает СБУ.

Кроме того, политика обвинили в том, что он распространял в своем Telegram-канале выступления главы Чечни Рамзана Кадырова с поддержкой проведения спецоперации на Украине.

Как сообщило ИА Регнум, президент России Владимир Путин присвоил председателю парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову звание генерал-майора МВД РФ. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Даудов, кроме парламентской деятельности, курирует работу регионального оперативного штаба по проведению СВО. Также он награждён Звездой Героя России и имеет многочисленные государственные и республиканские награды.