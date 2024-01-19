Киев, 19 января, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Разработка и испытания на полигоне гибридной системы противовоздушной обороны для Украины, которая позволяет запускать американские ракеты с советских установок, проходили в США с участием американских специалистов, сообщил представитель командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

Речь идёт про ракетные системы и ракеты AIM-9 (Sidewinder) и AIM-7 (Sparrow), которые могут работать с советских платформ.

По словам Игната, процесс был непростой, однако сделать это удалось.

Он добавил, что эти системы не являются дальнобойными, они могут работать до 15 км.

Как передавало ИА Регнум, в октябре газета The New York Times сообщала, что Соединённые Штаты разработали для Украины гибридные системы ПВО FrankenSAM, объединяющие американские и советские компоненты. Отмечается, что в указанных системах ПВО используются западные ракеты класса «земля — воздух» и переоборудованные пусковые установки и радары советской эпохи, которые уже имеются у Киева.

Так, один вариант системы объединил советские установки «Бук» и американские управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Второй объединил советские радары и американские управляемые ракеты Sidewinder.