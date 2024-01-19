Дмитров , Московская область, 19 января, 2024, 19:33 — ИА Регнум. По факту инцидента на горнолыжном курорте в подмосковной Яхроме возбуждено уголовное дело про подозрению в оказании небезопасных услуг, сообщили 19 января в управлении Следственного комитета по региону.

«На горнолыжном курорте (…) произошла авария механизма подъемника. Предварительной причиной явилась поломка поворотного колеса, в результате чего произошла остановка подъёмника. По данному факту следственным отделом по г. Дмитров ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в сообщении СК.

Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, сведения о пострадавших уточняются, добавили в управлении.

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