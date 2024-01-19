Челябинск, 19 января, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали открытое горение в торговых павильонах на вещевом рынке в центре Челябинска, сообщили 19 января в МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

«В Челябинске пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — сказано в сообщении Министерства.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 1200 кв. м., а спасатели контролируют оперативную обстановку с помощью беспилотника.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3861071" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум ранее, пожар охватил павильоны вещевого рынка «Восточный город» в центре Челябинска днём 19 января. В МЧС отмечали, что существует угроза перехода пламени на соседние здания. В связи с этим из соседнего торгового центра «Европа — Азия» эвакуировали сотрудников и посетителей.

Пожарные сосредоточились на ликвидации возгорания и защите соседних зданий, добавляли в ведомстве. К тушению пожара были привлечены 96 человек и 36 единиц техники.

В связи с пожаром на вещевом рынке организована проверка, сообщили в региональной прокуратуре. Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего и дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, отметили в надзорном ведомстве.