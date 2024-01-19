Нижний Новгород, 19 января, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» подписал новый контракт с главным тренером Игорем Ларионовым. Об этом 19 января сообщила пресс-служба команды.

(сс) Artem Korzhimanov

Отмечается, что соглашение с 63-летним специалистом рассчитано на три года. Предыдущий контракт завершится по окончании сезона 2023/24.

«Ни для кого не секрет, что продление контракта с Игорем Николаевичем было для нас одной из приоритетных задач. Внимание к клубу в сумме со спортивными результатами, а также открытием и развитием новых игроков, говорит само за себя», — сказал гендиректор «Торпедо» Александр Харламов.

Ларионов возглавляет «Торпедо» с лета 2022 года. В сезоне 2022/23 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команда под его руководством заняла четвёртое место регулярном чемпионате в Западной конференции, что является самым успешным результатом клуба в истории КХЛ. В плей-офф команда обыграла московское «Динамо» со счётом 4:2 в серии, а затем уступила СКА — 0:4.

В нынешнем чемпионате «Торпедо» идёт на пятой позиции в Западной конференции с 63 очками в 52 матчах.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Дэвид Немировски покинул должность главного тренера новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». Такое решение руководство клуба приняло в связи с неудовлетворительными результатами команды.