Москва, 19 января, 2024, 19:15 — ИА Регнум. В Москве 19 января на Международной выставке-форуме «Россия» состоялось открытие новой экспозиции Общества «Знания» на «Аллее славы». Экспозиция посвящена победам российских спортсменов в водных видах спорта, сообщили ИА Регнум в пресс-службе организации.

Пресс-служба общества «Знание»

Так, на выставке были представлены медали двукратного олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, четырёхкратного чемпионов Европы Евгения Рылова, а также администратора сборной команды России по плаванию, мастера спорта, многократной чемпионки и призёра различных первенств и чемпионатов Елизаветы Малых.

Другая стела посвящена Марии Киселёвой — трёхкратной олимпийской чемпионки, трёхкратной чемпионки мира и девятикратной чемпионки Европы.

С приветственным словом на открытии экспозиции выступил заместитель генерального директора Общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Он отметил, что наличие у России более 100 олимпийских медалей и более 200 медалей разных мировых первенств говорит о любви россиян к водным видам спорта. Российские спортсмены благодаря своему трудолюбию и упорству навечно вписали свои имена в историю мирового спорта, подчеркнул Хвиль.

«Аллея славы» даёт возможность почувствовать энергетику усилий и самопожертвования российских чемпионов, даёт огромный заряд, импульс действовать, пробовать. Поэтому мы очень благодарны спортсменам, которые предоставили медали для нашей экспозиции, и Министерству спорта РФ за важный вклад в поэтапную реализацию этого проекта. Дорогие друзья, вдохновляйтесь успехами наших великих спортсменов и уверенно идите вперёд, к новым свершениям», — сказал Хвиль.

Кроме того, участников открытия экспозиции поприветствовал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Будучи четырёхкратным олимпийский чемпионом, четырёхкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы, он заявил, что рад выставке, которая посвящена победам и достижениям спортсменов из России в водных видах спорта.

Вместе с тем гости экспозиции смогли лично встретиться с чемпионами и узнать у них об особенностях водных видов спорта и тех вызовах, которые стоят перед спортсменами.

Так, семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы Светлана Ромашина и пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы Наталья Ищенко рассказали посетителям выставки о том, как Россия заняла лидерские позиции в синхронном плавании, а также подчеркнули важность роли наставника в жизни и профессиональном развитии спортсменов.

Вместе с тем 11-кратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, двукратная победительница Всемирных игр Екатерина Михайлушкина рассказала о специфике подводного плавания и роли самодисциплины. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы Алексей Свирин поделился своим мнением о том, какие именно вызовы стоят сегодня перед Федерацией гребного спорта. Сальников же раскрыл, как успешно преодолеть страхи и неудачи будучи спортсменом.

В свою очередь олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы Максим Опалев поделился своими мыслями о пути чемпиона и поиске себя после завершения карьеры спортсмена, а двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы Дмитрий Саутин дал советы начинающим спортсменам и указал на важность поддержки семьи в укреплении мотивации.

Как передавало ИА Регнум, на «Аллее» можно увидеть настоящие золотые медали российских спортсменов, завоёванные на международных соревнованиях. Экспозиция посвящена победам россиян в самбо, дзюдо, боксе, тхэквондо, греко-римской и вольной борьбе, ушу, муай-тай, кикбоксинге, грэпплинге, кудо, сумо, карате-кекусинкай, киокушин.

4 декабря «Аллею славы» продемонстрировали президенту России Владимиру Путину в ходе первого посещения выставки «Россия».

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Путина с 4 ноября 2023 года. Президент дважды посетил мероприятие. Он отметил, что выставка вызывает огромный интерес граждан.

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве могут продлить до конца лета 2024 года, заявил президент также 16 января. Власти подумают, каким образом можно «транслировать» опыт проведения выставки на всю Россию и регионы, отметил он. На форуме показано, что делала и какие задачи решала Россия в последние десятилетия, подчеркнул глава государства.