Москва, 19 января, 2024, 19:14 — ИА Регнум. В России планируется создать памятку о правилах и нормах поведения для приезжающих мигрантов, следует из плана мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024–2025 годы, которую утвердило правительство РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Создание и распространение информационных материалов для иностранных граждан о правилах и нормах поведения в российском обществе, в том числе с использованием возможностей цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов», — сказано в документе.

Как ожидается, внедрение такой памятки приведёт к тому, что у иностранцев будет повышен уровень информированности о правилах общежития в российском обществе.

Ответственные за реализацию проекта: федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России, заинтересованные органы исполнительной власти, высшие исполнительные органы регионов, говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, в России могут усилить ответственность за нарушение законов иностранцами. Идеи эффективных мер по усилению ответственности за нарушение мигрантами российских законов должны представить МВД и ФСБ до марта 2024 года. Об этом говорится в концепции миграционной политики, согласно которой разработают и памятку о поведении.