Ватикан, 19 января, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск в эфире итальянского телешоу Che Tempo Che Fa поделился своим видением ада, когда ведущий Фабио Фацио спросил его, как он представляет его себе.

Benhur Arcayan

«То, что я скажу, это не догма, а мой личный взгляд на вопрос. Я предпочитаю думать, что ад — пустой. По крайней мере я надеюсь, что это так», — сказал Франциск, слова которого приводит Catholic News Agency.

Портал отмечает, что в катехизисе католической церкви, говорится, что католическое учение утверждает существование ада и его вечности. Души тех, кто покидает мир земной в состоянии смертного греха, сразу же спускаются в ад, где подвергаются адским наказаниям. Главным наказанием ада является вечное отлучение от Бога. В катехизисе также говорится, что «церковь молится о спасении всех людей».

Как передавало ИА Регнум, во время выступления с катехизисом, посвящённым пороку похоти, папа Римский Понтифик назвал сексуальные отношения божьим даром, так как в христианстве нет осуждения полового инстинкта, однако предостерёг людей от просмотра порнографии, которая, по его словам, угрожает человеку и может породить формы зависимости.

18 декабря дикастерия (ведомство в Ватикане) по доктрине веры выпустила декларацию по доктринальным вопросам, одобренную папой Римским Франциском, в которой священникам разрешили благословлять пары, не соответствующие нормам, в том числе однополые.

Ранее ватиканская дикастерия разрешила транссексуалам проходить обряд крещения в церкви.