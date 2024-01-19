Москва, 19 января, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Правительство России утвердило двухлетний план мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики, который предполагает создание цифрового профиля иностранного гражданина, сообщает 19 января «РИА Новости», в распоряжении которого оказался документ.

Иван Шилов ИА Регнум

Минцифры России, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки поручили выполнить эту работу до 10 декабря 2024 года.

Из план мероприятий также следует, что иностранцам будет предоставлена возможность регистрации в единой биометрической системе, обеспечена безопасность осуществления денежных переводов и платежей, в том числе с использованием единой биометрической системы. Возможность сдавать биометрию вне России можно будет через мобильное приложение.

Кроме того, для иностранных граждан создадут памятку о правилах и нормах поведения в России.

В двухлетнем плане содержится более 40 различных мероприятий. Они сгруппированы по шести разделам, посвящённым, в том числе порядку въезда иностранных граждан на территорию России, содействию их адаптации, свободному перемещению студентов, научных и педагогических работников, а также профилактике нарушений миграционного законодательства.

Распоряжение об утверждении плана подписал премьер Михаил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что мигранты должны уважать законы Российской Федерации и традиции народов стран.

Он назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой. В этой связи властям не стоит решать экономические вопросы в ущерб коренному населению. Президент также добавил, что нужно создавать человеческие условия для мигрантов.

В апреле председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что миграционная политика должна быть направлена не только на получение трудовых ресурсов, но и на безопасность граждан. Он рассказал, что приоритетными задачами ведомства является противодействие преступлениям иностранцев и этнических организованных преступных групп.