Москва, 19 января, 2024, 18:25 — ИА Регнум. В Москве 19 января произошло внеплановое отключение электроэнергии во Дворце творчества детей и молодёжи на Миусах, сообщили ИА Регнум родители воспитанников учреждения.

По их словам, в здании дворца отключился свет в тот момент, когда дети занимались в секциях. Воспитанников эвакуировали на улицу, а позже предложили разойтись по домам.

«Позвонил ребёнок и сказал, что занятие завершилось раньше времени», — рассказал собеседник агентства.

Дворец творчества детей и молодёжи на Миусах расположен в центре Москвы на Миусской площади возле станции метро «Маяковская».

Как сообщало ИА Регнум, авария на магистральном трубопроводе привела к отключению отопления в 42 многоквартирных домах в Пензе.