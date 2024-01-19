Самара, 19 января, 2024, 18:34 — ИА Регнум. В Самаре группа мужчин избила приезжего из Сирии за то, что тот списался с 14-летней девочкой и пытался склонить её к интиму. Видео с инцидентом опубликовано в местных группах в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM

По предварительной информации, иностранец первым написал несовершеннолетней девочке и предложил ей встретиться лично. Однако школьница решила показать переписку своим родителям. На встречу в назначенное место вместо девочки пришёл её отец и знакомые мужчины, которые и избили сирийца.

Обстоятельства видео, а также состояние избитого сирийца неизвестны. Правоохранительные органы на данный момент ситуацию не прокомментировали.

Вместе с тем местные жители разделились в оценках действий мужчин. Одни посчитали подобное «справедливым судом», другие же восприняли это как нарушение закона.

Ранее, 29 ноября прошлого года, в Москве правоохранители задержали мигранта, который совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки в аквапарке. Как стало известно, 34-летний Фахриддин приставал к школьнице вечером 29 ноября. О случившемся в полицию сообщил отец девочки. Педофила задержали в течение пары часов. Выяснилось, что он приехал из среднеазиатской республики СНГ.

15 ноября ИА Регнум сообщало, что всего за одну неделю в российской столице поймали шесть трудовых мигрантов из бывших советских республик за преступления в отношении несовершеннолетних. По пяти эпизодам возбуждены уголовные дела, ещё один случай находится на стадии проверки.