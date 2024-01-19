В Подмосковье горнолыжники упали с подъёмника из-за обрыва троса
Дмитров , Московская область, 19 января, 2024, 18:21 — ИА Регнум. В Московской области несколько человек пострадали, выпав с канатной дороги на горнолыжном курорте. Об этом 19 января сообщил Telegram-канал «112».
Инцидент произошёл на горнолыжном курорте «Степаново» под Дмитровом. Фуникулёр сломался, из-за чего несколько лыжников упали вниз с сидений.
Отмечается, что большая часть людей остались сидеть на остановленном подъёмнике. Им оказывают помощь. По предварительной информации, пострадали два человека.
Как сообщало ИА Регнум, 12 января на горнолыжном курорте в Челябинской области шестилетний мальчик едва не погиб на подъёмнике. Механизм фуникулёра затянул шарф и руку ребёнка. Мальчика почти задушило, но медики смогли реанимировать его. По данным СМИ, мальчик спускался на фуникулёре с инструктором. Родителей в этот момент рядом не было.