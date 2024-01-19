Борисов, Белоруссия, 19 января, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Появление российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на белорусской территории успокоило «ошалевших соседей», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 января во время общения с коллективом предприятия «Белджи» в Минской области.

Он обратил внимание на ценность сотрудничества с Россией в части обеспечения безопасности страны. Размещение этого страшного, по его словам, оружия «всех поставило на место».

«Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи, ошалевшие наши, и другие», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года президент России Владимир Путин заявил о достижении договорённости с Минском по поводу размещения ТЯО в Белоруссии. При этом он подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и поступит также, как давно поступают США, размещающие своё ТЯО в Европе. В июне Путин сообщил о прибытии первых ядерных зарядов на белорусскую территорию. Лукашенко в декабре отмечал, что оружие, о котором договорились две страны, уже находится «на местах, в хорошем состоянии», военные проходят соответствующее обучение.