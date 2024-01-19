Москва, 19 января, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы арестовал на два месяца — до 17 марта — заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили 19 января в пресс-службе суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Захаров Александр Владимирович, занимающий должность заместителя министра здравоохранения Московской области, отправлен в СИЗО на срок до 17 марта», — сообщили «РИА Новости» в суде.

Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как передавало ИА Регнум, 11 января сообщалось о задержании другого чиновника по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Так, сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности задержали заместителя главы администрации Барнаула Антона Шеломенцева. СК возбудил в отношении него уголовное дело.

По версии следствия, заместитель главы администрации Барнаула в 2019 году получил от предпринимателя взятку в 2,9 млн рублей. Деньги он получил за общее покровительство и лояльное отношение городских властей к возглавляемой бизнесменом компании. Чиновник действовал в составе группы лиц в сговоре с генеральным директором АО СЗ «Барнаулкапстрой».

Следственный комитет 23 декабря сообщил об аресте в Краснодаре замдиректора «Росзаповедцентра» по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, за взятку в 23 млн рублей фигурант обещал фирме помочь с заключением рекреационного соглашения на земельный участок в посёлке Красная Поляна.