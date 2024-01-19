Гонконг, Китай, 19 января, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ способны атаковать военную инфраструктуру на всей территории Украины, это показали удары ракет и беспилотников. Об этом 19 января написало издание Asia Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«Российские беспилотники и ракеты могут нанести удар по военным объектам в любой точке Украины. На данный момент ВСУ не располагают системами ПВО для эффективного противодействия», — говорится в статье.

Отмечается, что ВСУ сталкиваются со всё более серьёзной нехваткой боеприпасов. При этом положение усугубляется тем, что военно-промышленный комплекс Украины оказался не готов к военным действиям и с большим трудом восполняет запасы на местах.

В материале резюмируется, что у России есть оружие и боеприпасы для продолжения воздушной кампании. Это видно из повторяющихся и всё более успешных российских авиаударов по широкому кругу целей.

Как ранее передавало ИА Регнум, 19 января официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России в течение недели нанесли 17 групповых ударов, в том числе с использованием комплексов «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами, по предприятиям ВПК Украины. Также были нанесены удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований иностранных наёмников и националистов. Все объекты были поражены.