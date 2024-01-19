Челябинск, 19 января, 2024, 17:59 — ИА Регнум. В Челябинске спасатели локализовали пожар в торговых павильонах, сообщили 19 января в пресс-службе МЧС РФ.

Кадр из видео

По данным ведомства, горят металло-каркасные павильоны на территории ТРК «Европа — Азия». Пожар локализовали на площади 1,2 тыс. кв. метров.

В момент начала пожара рынок был закрыт, людей внутри не было, добавили в МЧС.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3861051" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры тушения пожара в Челябинске

Как передавало ИА Регнум, пожар, охвативший вещевой рынок «Восточный город» в центре Челябинска, может перекинуться на соседние здания.

В связи с угрозой распространения пожара из соседнего торгового центра «Европа — Азия» эвакуировали людей. Основные усилия пожарных также сосредоточены на ликвидации возгорания и защите соседних зданий, сообщили в ведомстве.

В связи с пожаром на рынке, расположенном на улице Кирова, организована проверка, сообщили в областной прокуратуре.