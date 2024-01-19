Москва, 19 января, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Предвыборная кампания в России идёт полным ходом, а одним из самых важных её событий на текущей неделе стали встречи Владимира Путина с муниципальными служащими и его визит в свой предвыборный штаб, отметил в своей аналитической программе «Чеснаков. Экспертиза» политолог Алексей Чеснаков.

(сс) Администрация президента России

Эфир программы прошёл в студии Экспертного института социальных исследований на Международной выставке-форуме «Россия».

На этой же неделе лидер ЛДПР Леонид Слуцкий запустил акцию с агитационными автобусами, кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков открыл общественный штаб в свою поддержку, а кандидат от КПРФ Николай Харитонов представил свою предвыборную программу. Кроме того, потенциальные участники выборов активизировали сбор подписей, напомнил эксперт.

«Если посмотреть на сам ход кампании, она показывает, что большинство кандидатов относятся к ней серьёзно. Яркий и перенасыщенный событиями период начнётся только после того, как будут зарегистрированы все кандидаты. До конца срока сбора подписей осталось 10 дней, за которые шести кандидатам предстоит совершить что-то невообразимое (для регистрации в качестве кандидатов. — Прим. ред.)», — отметил Чеснаков.

Говоря о перспективных темах предвыборной кампании, Чеснаков отметил работу кандидатов со студенческой аудиторией и в целом тему будущего и перспектив страны. Другой важный смысловой блок кампании — исторические и символические даты, которые могут быть отработаны кандидатами, к примеру, годовщина снятия блокады Ленинграда или 100-летие со дня смерти Владимира Ленина, сказал политолог.

На этом фоне фиксируются всё новые попытки вмешательства в предвыборные процессы со стороны иностранных государств, отметил эксперт. ЦИК при этом заявил о готовности противодействовать созданию фона недоверия к выборам, подчеркнул он.

Также эксперт прокомментировал ключевые события выставки-форума «Россия», повлиявшие на общественно-политическую повестку, в частности, муниципальный форум «Малая родина — сила России» и ряд предстоящих мероприятий, связанных с темой семьи.

«Этот год специальным указом президента объявлен Годом семьи, и будет очень много мероприятий, посвящённых семейным ценностям, семье, практикам поддержки семей. Очень важно будет сейчас зафиксировать, какие сигналы с выставки пройдут в общественно-политическую повестку», — сказал Чеснаков.

На выставке-форуме завершились презентации регионов. Эти мероприятия повысили привлекательность площадки, отметил эксперт.

«Каждый регион, который продемонстрировал яркий стенд, хорошее выступление, какую-то креативную находку, был награждён, и это важно, потому это добавляет выставке шарма и драматургии», — заявил Чеснаков.

Мэры городов после посещения выставки рассказывали о ней жителям, а президент России Владимир Путин, отметив востребованность форума, предложил продлить его работу и на летний период, напомнил политолог.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Путин 17 января приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве. Он поблагодарил за работу сотрудников штаба, особенно отметив волонтёров из новых регионов страны. В поддержку самовыдвиженца Путина уже отдали подписи 2,5 млн граждан страны из всех субъектов федерации, включая новые регионы, при обязательной норме в 300 тыс. подписей.

Голосование на выборах президента России будет проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта 2024 года. В период с 25 февраля по 14 марта граждане смогут проголосовать досрочно. В 2024 году в президентских выборах впервые будут участвовать жители регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Международную выставку-форум «Россия» 17 января посетил пятимиллионный гость, им стала семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева. Семья девочки получила в подарок сертификат на поездку с семьёй в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

Форум проводится по указу Владимира Путина с 4 ноября 2023 года. Президент дважды посетил мероприятие. Он отметил, что выставка вызывает огромный интерес.