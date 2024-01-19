Москва, 19 января, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Музыкант и певец сербского происхождения Петар Мартич оспорил решение о выдворении из России за песню с пропагандой наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Никулинского суда Москвы.

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«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Мартича», — рассказали в инстанции «РИА Новости».

Апелляционную жалобу рассмотрит Мосгорсуд, уточняется в материале.

Как сообщало ИА Регнум, решение о выдворении из России сербского музыканта, основателя групп «Прыгай, киска» и «Пасош» Петара Мартича принял Никулинский суд Москвы 10 января. Он признал его виновным в административном правонарушении по статье о пропаганде наркотиков (ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ). Суд пришёл к выводу, что пропаганда содержится в одном из произведений певца. Кроме того Мартичу назначили штраф в 20 тысяч рублей.

Ещё одну песню с намёком на употребление психотропных веществ запретил суд Санкт-Петербурга. Композицию «Гнида» исполнил рэпер Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев). Кроме пропаганды наркотиков её текст насыщен нецензурной бранью, отмечают в суде.