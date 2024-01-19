Москва, 19 января, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Каспийского тюленя необходимо включить в перечень животных, находящихся под угрозой исчезновения, из-за критического состояния его популяции. Об этом сообщили 19 января в пресс-службе фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас».

РИА Новости / В. Калиничев

В конце 2022 года, напомнили в организации, была зафиксирована массовая гибель каспийского тюленя. В минувшем году обследование районов сезонной концентрации и нагула тюленя показало, что плотность тюленей очень низкая. Весной их вовсе не было на островных лежбищах.

«Популяция уже не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится её восстановить в ближайшее время», — подчеркнул кандидат биологических наук, доцент Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев.

Учёные полагают, что тюлени гибнут, в том числе в молодом возрасте, из-за заражения высокопатогенным птичьем гриппом, указано в сообщении.

Фонд обратился в Минприроды и Росприроднадзор с предложением включить каспийского тюленя в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Это потребует принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции.

В Минприроды журналистам сообщили, что поддерживают инициативу экологов и согласны с тем, что для сохранения популяции тюленя нужны срочные меры. Вопрос о расширении списка будет проработан.

Как сообщало ИА Регнум, в Дагестане в 2022 году всего за несколько дней зафиксировали гибель 1700 каспийских тюленей. В Каспийском природоохранном центре заявили, что погибших животных, скорее всего, гораздо больше. Признаков насильственной смерти на тушах не было. По данным центра на тот момент, в Каспийском море насчитывалось не более 70 тыс. особей тюленей.

В декабре 2023 года на берегу Каспийского моря обнаружили до десяти мёртвых тюленей.