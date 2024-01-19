Брюссель, 19 января, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Евросоюз создал специальный санкционный режим для палестинского радикального движения ХАМАС, в рамках которого планирует ввести ограничительные меры в отношении шести человек, заявил 19 января высокопоставленный представитель ЕС, слова которого приводит ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы одобрили санкционный режим и вводим санкции против шести человек, которые способствовали финансированию ХАМАС», — рассказал он.

Также представитель ЕС отметил, что решение о санкциях будет объявлено в ближайшие часы.

Как передавало ИА Регнум, 16 января Евросоюз внёс в свой санкционный список лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара.

6 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании европейских послов в Брюсселе заявила, что ХАМАС не должно управлять сектором Газа, должна быть только «одна палестинская администрация и одно палестинское государство».

Сектор Газа больше не может быть «безопасным прибежищем для террористов», сказала она, отметив, что ХАМАС, которое в Евросоюзе считают «террористическим», ранее после конфликтов активно восстанавливалось и вооружалось, что «не должно повториться».