Брюссель, 19 января, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Будапешт всё ещё не разблокировал выделение Европейским союзом Киеву восьмого транша военной помощи на 500 млн евро в рамках Европейского фонда мира. Об этом заявил представитель Евросоюза.

Министерство обороны Киевского режима

«Мы продолжаем работать над условиями для Украины, чтобы Венгрия прекратила блокировать восьмой транш», — приводит слова представителя ТАСС

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года Венгрия заблокировала транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Будапешт потребовал, чтобы в будущем фонд играл «глобальную» роль, а не использовался исключительно для вооружения Украины.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции во Флоренции заявил, что Украина не сможет устоять без посторонней помощи, а потому ЕС будет продолжать тратить средства на поддержку Киева, жертвуя благосостоянием своих граждан. Он также заявил, что уже ощущает себя не дипломатом, а министром обороны.

23 октября 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина получила от Европейского союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Он добавил, что в целом бюджетная поддержка Евросоюза в 2023 году уже составляет 15 млрд евро.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер не нашёл оснований для увеличения объёмов помощи Украине, так как ФРГ и так много сделала. Он подчеркнул, что Германия занимает второе место в мире по количеству переданной Украине помощи. Он также призвал тщательнее распределять нагрузку между странами, которые поддерживают киевский режим, министр против того, чтобы ФРГ тратила на это больше остальных.

Президент России Владимир Путин заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.