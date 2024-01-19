Москва, 19 января, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Глава узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов в ходе допроса не признал вину в возбуждении ненависти или вражды, сообщила 19 января пресс-служба столичного главка СК России в своём Telegram-канале.

СК РФ

«В ходе допроса Баратов вину не признал. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая», — сказано в сообщении.

В СК добавили, что поиск лиц, причастных к совершению данного преступления, продолжается.

Как предавало ИА Регнум, 17 января председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников СВО со стороны Баратова. К председателю СК обратились российские военные корреспонденты, они обратили внимание на пост Баратова в социальной сети «Одноклассники», в котором тот выступил с оскорбительными заявлениями в адрес президента России и участников спецоперации.

Сообщение в соцсетях позднее было скрыто, а Баратов заявил, что его страница была взломана, но военкоры отмечали, что между моментом публикации и заявлением о якобы имевшем место взломе прошёл месяц.

18 января руководители узбекских национально-культурных организаций России в своём заявлении назвали высказывания Баратова невежеством и хамством и отметили, что он незаконно позиционирует себя руководителем незарегистрированной межрегиональной организации.

В этот же день в отношении главы узбекского землячества «Ватандош» было возбуждено уголовное дело, его доставили в подразделение СК по Москве для проведения следственных действий. 19 декабряон был арестован.