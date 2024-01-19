Москва, 19 января, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Россия сократила профицит внешней торговли, следует из предварительной оценки Центробанка.

Иван Шилов ИА REGNUM

По итогам 2023 года показатель снизился более чем в 2,6 раза по сравнению с показателем за 2022-й и составил $118,3 млрд,

При этом профицит счёта платёжного баланса РФ за 2023 год снизился более чем в 4,7 раза, до $50,2 млрд, информирует ЦБ. По его данным, профицит счёта текущих операций в декабре 2023 года составил $0,6 млрд против $4,7 млрд в ноябре 2023-го.

На $197,3 млрд сократилось положительное сальдо торгового баланса — до $118,3 млрд. Это произошло за счёт сокращения экспорта на $169,4 млрд — до $422,7 млрд, поясняют в финансовом учреждении.

Снижение экспорта в основном объясняется ухудшением ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта, при росте импорта товаров на $27,9 млрд, до $304,4 млрд, отмечает регулятор.

Дефицит баланса внешней торговли услугами расширился на $11,4 млрд по сравнению с 2022 годом, до $33,6 млрд, сообщает Центробанк и объясняет его ростом импорта услуг по статье «Поездки» в условиях оживления выездного турпотока.

Как передавало ИА Регнум, Центробанк объявил, что в декабре россияне купили рекордное количество валюты за весь 2023 год — 179 млрд рублей. Также финансовое ведомство отметило, что с 2022 года повысился спрос и на наличные деньги. Замглавы ЦБ Алексей Заботкин объяснил, что это связано с ситуацией в экономиках новых регионов России, где в 2023 году перестала «ходить» гривна.