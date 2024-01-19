Санкт-Петербург, 19 января, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Дарья Трепова (лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов) попросила вернуть дело о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, на доследование и переквалифицировать его по другим статьям. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я бы хотела просить суд вернуть дело на доследования и квалифицировать его по-другому, по ст. 327 УК РФ назначить наказание по усмотрению суда», — заявила она в ходе прений сторон, указав, что в её действиях не было умысла.

Как передавало ИА Регнум, прокурор запросила для Треповой 28 лет лишения свободы. Дополнительно она попросила назначить Треповой штраф в 800 тысяч рублей.

Обвиняемая в совершении теракта согласилась выплатить компенсацию пострадавшим во время взрыва. По данным издания, размер запрошенных пострадавшими компенсаций составляет более 40 млн рублей. Трепова частично признала вину.

Теракт, в ходе которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали 42 человека произошёл в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Трепова пронесла на творческий вечер журналиста и подарила ему начинённую взрывчаткой статуэтку. По данным следователей, она сделала это по заданию украинских спецслужб.

Обвиняемая 16 января на допросе в Первом западном окружном военном суде в Петербурге рассказала, что выполняла поручения украинских кураторов в надежде уехать на Украину. Кураторами россиянки стали украинский журналист Роман Попков (лицо, внесённое в список террористов и экстремистов) и его друг по кличке Гештальт.