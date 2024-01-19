Москва, 19 января, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил директора третьего департамента Азии МИД РФ Николая Ноздрева Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Японии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

mid.ru Николай Ноздрев

«Назначать Ноздрева Николая Станиславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Японии», — говорится в указе.

Как передавало ИА Регнум, ранее должность российского посла в Японии занимал Михаил Галузин. Российский лидер освободил его от должности 25 ноября 2022 года.

Николай Ноздрев родился в 1971 году. В 1994 году он стал выпускником МГИМО МИД России, с этого же времени работает в системе МИД РФ. В 2010–2015 годах — старший советник, советник-посланник посольства Российской Федерации в Австралии. В 2015–2018 годах — заместитель директора третьего департамента Азии МИД России. С 20 февраля 2018 года возглавил этот департамент. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, владеет японским и английским языками.