Луганск, 19 января, 2024, 17:10 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике открылся первый коворкинг «Кластер», где оборудовано комфортное рабочее пространство для проведения конференций, мастер-классов, тренингов и семинаров, сообщила 19 января начальник информационного отдела Минцифры ЛНР Светлана Сеничкина.

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По её словам, коворкинг рассчитан, в первую очередь, на работу специалистов в области компьютерных и интернет-технологий, но воспользоваться им может любой желающий. Подобные офисные пространства для работы обычно выбирают программисты, SММ-специалисты, копирайтеры, дизайнеры. Арендовать коворкинг может как один работник, так и целая команда.

Как отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Ершов, в регионе существует дефицит IT-специалистов, и это касается многих направлений этой сферы.

«Так как в республике действительно эта сфера не сильно развивалась, и подобные коворкинги, где собираются ребята-энтузиасты с IT-идеями, увлеченные чем-то новым, заглядывающие в будущее — это, конечно, очень нужная составляющая создания IT-кластера в Республике», — подчеркнул Ершов.

Он добавил, что министерство заинтересовано в том, чтобы в ЛНР появлялись опытные эксперты в области IT-технологий, как местные, так и приезжие и данное направление стабильно развивалось.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с правительством заявил, что дефицит разработчиков в России оценивается в 500-700 тысяч человек, несмотря на то, что кадровая база отрасли увеличилась на 13% за 2022 год

По словам министра, отрасль информационных технологий продолжает расти и активно развиваться. Так, за 2022 год объём продаж российских IT-решений вырос на 22%.

С 1 сентября 2023 года в ДНР заработали два кластера федерального проекта «Профессионалитет». Кластер «Педагогика» содействует увеличению числа воспитателей и педагогов начальной школы, а также повышению качества их подготовки. А направление «Средства массовой информации и коммуникационные технологии» готовит специалистов по направлению «Информатика и вычислительная техника» для предприятий республики, работающих в отрасли СМИ и коммуникационных технологий.