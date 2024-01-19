Мельбурн, Австралия, 19 января, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублёв одержал победу над представителем США Себастьяном Кордой в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:6 (8:6), 6:4.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Андрей Рублёв

Рублёв 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. На счету его соперника 17 эйсов, пять ошибок на подаче и ни одного реализованного брейка.

В четвёртом круге Рублёв сыграет с австралийским теннисистом, десятой ракеткой мира Алексом де Минором.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января российский теннисист Даниил Медведеводержал волевую победу над финном Эмилем Руусувуори во втором круге Australian Open. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0, соперники провели на корте 4 часа 24 минуты.