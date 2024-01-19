Челябинск, 19 января, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Площадь пожара на вещевом рынке в центре Челябинска увеличилась до 1,2 тыс. квадратных метров, сообщили 19 января пресс-службе МЧС России.

Кадр из видео

Рынок «Восточный город» находится на территории торгово-развлекательного комплекса «Европа — Азия», пламя распространилось по торговым павильонам. Пожар начался после закрытия рынка, когда людей в павильонах не было, отметили в ведомстве.

«Огнём охвачено 1200 квадратных метров. Группировка увеличена до 96 специалистов и 36 единиц техники», — говорится в сообщении.

В целях безопасности в здании ТРК «Европа — Азия», примыкающем к рынку, проводится эвакуация.

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Ранее ИА Регнум сообщало, что площадь возгорания на вещевом рынке в Челябинске увеличилась до 1 тыс. квадратных метров. Информации о пострадавших нет.