Москва, 19 января, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Россия и Таиланд развивают взаимодоверительные отношения. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече по ВКС с председателем таиландской партии «Пхыа Тхаи» Пхэтхонгтхан Чинават.

РИА Новости / Екатерина Штукина

«Мы понимаем ту роль, которую играет ваша партия в правящей коалиции, сформированной по итогам выборов в 2023 году. Хочу отметить в целом высокий уровень взаимопонимания с нашими партнёрами, с таиландской стороной», — отметил политик, добавив, что несмотря на все политические перипетии, между странами сохраняются добросердечные открытые отношения, которые имеют десятилетнюю, по сути, историю.

Как написал по результатам встречи Медведев в соцсети, на переговорах были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества и межпартийного взаимодействия.

«Пригласил представителей этой влиятельной политической силы принять участие в инициированном «Единой Россией» форуме «За свободу наций», который пройдёт в феврале этого года. Рассчитываем также на их участие летом во Владивостоке в межпартийном форуме БРИКС+», — сообщил политик.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры и Министерству финансов оказать содействие Большому театру в организации в 2024 году гастролей в Таиланд.

Таиланд готов начать переговоры с ЕАЭС по соглашению о зоне свободной торговли, которое будет способствовать развитию торгово-экономических связей с Россией. Об этом заявил посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават.

Он уточнил, что за первые три четверти 2023 года объём двусторонней торговли с Россией составил 1,1 млрд долларов, указав на то, что это не впечатляющие показатели.

Дипломат также отметил оптимизм относительно развития экономических связей, добавив, что необходимо искать решения для этого.