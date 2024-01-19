Киев, 19 января, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Так называемая стратегия «активной обороны» нанесёт большой ущерб ВСУ, поскольку при отказе от наступательных действий вся инициатива будет отдана ВС России, заявил 19 января бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

«Сосредоточение внимания на сдерживании без наступательных действий было бы ошибкой исторических масштабов», — сказал Загороднюк в интервью газете Financial Times.

Ранее обозреватели того же издания со ссылкой на информированные источники написали, что после неудачной попытки контрнаступления летом 2023 года ВСУ сменили тактику и перешли к «активной обороне», а новое наступление может начаться не ранее 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ на восточном фланге находятся в состоянии «активной обороны». По его словам, тактика заключается в том, чтобы «держать ВС России в напряжении», выискивая возможности для нанесения удара, пока российская армия стремится вернуть инициативу. Кроме того, Сырский пожаловался на нехватку боеприпасов у ВСУ.

1 января президент России Владимир Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции находится в руках Вооружённых сил РФ. Спецоперация в целом проходит удовлетворительно, ситуация в зоне проведения СВО меняется, а противник «сдувается», сказал президент.

26 декабря министр обороны России Сергей Шойгу объявил об успешном выполнении задачи по срыву контрнаступления ВСУ. Он отметил, что этому способствовали эффективная оборона ВС РФ, высокая боеспособность её подразделений и надёжность военной техники, но в первую очередь — умелые действия российских военных и их самоотверженность.