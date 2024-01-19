В Челябинске эвакуировали ТЦ из-за пожара на вещевом рынке
МЧС: есть угроза распространения пожара на рынке в Челябинске
Челябинск, 19 января, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Пожар, охвативший вещевой рынок «Восточный город» в центре Челябинска, может перекинуться на соседние здания. Об этом сообщили 19 января в управлении МЧС по Челябинской области.
В связи с угрозой распространения пожара из соседнего торгового центра «Европа-Азия» эвакуируют людей. Основные усилия пожарных также сосредоточены на ликвидации возгорания и защите соседних зданий, сообщили в ведомстве «РИА Новости».
В борьбу с огнём вступили 96 человек, задействовано 36 единиц техники. В связи с крупным пожаром на рынке, расположенном на улице Кирова, организована проверка, сообщили в областной прокуратуре.
Как сообщало ИА Регнум, площадь возгорания на вещевом рынке в Челябинске, увеличилась до 1 тыс. квадратных метров. Информации о пострадавших нет.