Челябинск, 19 января, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Пожар, охвативший вещевой рынок «Восточный город» в центре Челябинска, может перекинуться на соседние здания. Об этом сообщили 19 января в управлении МЧС по Челябинской области.

Кадр из видео

В связи с угрозой распространения пожара из соседнего торгового центра «Европа-Азия» эвакуируют людей. Основные усилия пожарных также сосредоточены на ликвидации возгорания и защите соседних зданий, сообщили в ведомстве «РИА Новости».

В борьбу с огнём вступили 96 человек, задействовано 36 единиц техники. В связи с крупным пожаром на рынке, расположенном на улице Кирова, организована проверка, сообщили в областной прокуратуре.

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Как сообщало ИА Регнум, площадь возгорания на вещевом рынке в Челябинске, увеличилась до 1 тыс. квадратных метров. Информации о пострадавших нет.