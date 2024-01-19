Москва, 19 января, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Редкие имена не стоит запрещать, однако нужно сделать немодным эпатаж и шокирование окружающих, заявил 19 января депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«Что касается редких имён, думаю, что запрещать не стоит. Но это всегда вопрос этики и свободы выбора, а также ответственности родителей за будущее ребёнка», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, в целом, нужно скорее сделать немодным эпатаж и шокирование окружающих, чем прибегать к запретительным инструментам. В Госдуме, добавил он, уже есть инициатива о запрете выбора для ребёнка имени, которое не соответствует его полу.

Сейчас при получении свидетельства о рождении запрещается запись имени ребёнка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных и знаков (за исключением дефиса), напомнил депутат. Кроме того, не допускается использование мата, рангов, должностей и титулов.

Ранее ЗАГС Краснодарского края информировал, что самыми необычными именами 2023 года стали Люцифер, Бриллиант, Золотой, Нил и Валькирия.

Как предавало ИА Регнум, в июле 2023 года в Санкт-Петербурге родился мальчик, имя и фамилия которого совпадают с именем и фамилией президента России — Владимир Путин. Его мама Виктория рассказала, что так же зовут дедушку новорожденного — он тоже Владимир и однофамилец президента России. По мнению мамы ребёнка, человек с этим именем призван приводить людей к порядку и согласию.

В феврале молодые родители из города Ноябрьска назвали новорожденную дочь Россией. По словам родителей, они решили выразить любовь к родной стране, выбрав для дочери такое имя. В регионе живёт ещё одна девочка с именем Россия, ей 14 лет. Трёх её сестёр зовут Марта, Сталина и Руслана. Девочки с именем Россия также растут в Воронежской области и Санкт-Петербурге.