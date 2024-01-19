Москва, 19 января, 2024, 16:31 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про гостиницу-автобус, гигантский пряник, массовый забег Снегурочек и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Цитата из к/ф «Терминатор 2: Судный день». Реж. Джеймс Кэмерон. 1991. США Роботы

Центральный федеральный округ

«Мослента» узнала, что именно москвичи просили у Деда Мороза в новогодних письмах. Писем оказалось на четверть больше, чем в прошлом году. Просили квартиры, счастье, здоровья, но были и оригиналы. Один хотел золотую рыбку, другой — волшебную палочку. Более приземленные оригиналы просили башенный кран и подводную лодку. Всего к Деду Морозу обратились с просьбами 114 москвичей. Статистики об удовлетворенных пожеланиях нет.

Впервые в России жениха и невесту расписали без паспортов. Случилось это, конечно, в Москве, на выставке «Россия». Сами молодожены — из Воронежа. Расписали их по биометрии, сданной ими в одном из банковских офисов. «Романтика в стиле XXI века», — резюмирует «Воронеж №1».

В Костроме пройдет забег Дедов Морозов и Снегурочек, пишет «Родина Снегурочки». Видимо, символизируя готовящуюся на выход зиму. Впрочем, дистанция забега символическая: всего двести метров. Далеко никто не убежит.

«Оставил следы и попался», — так коротко «Тамбовские истории» характеризуют преступление, совершенное в Мичуринске. Серийный вор залезал в аптеки и магазины по ночам и совершал кражи. В одном магазине он поранился, оставил следы крови — и его нашли по анализу ДНК.

В Орле открылась необычная выставка-гербарий, посвященная уроженцу края, писателю Леониду Андрееву. Выставка состоит из коллекции гербариев, некоторым из которых более семидесяти лет. Гербарии будут менять каждый месяц. В январе это букет фиалок, который хранился у сына писателя. «Орлиный взор» рассказывает, что в семье Андреевых на память о важных и значимых событиях хранили различные засушенные растения.

Тем временем во Владимирской области соорудили самый грандиозный не только пряник, но и продукт в России. Событие официально зарегистрировали в Книге рекордов России. Покровский пряник получился два на три метра, передает «Владимирская Русь».

Северо-Западный федеральный округ

Петербургские дети на новогодних каникулах покатались с «горки» на 400 тысяч рублей. Дело в том, что вместо горки дети использовали припорошенный снегом припаркованный автомобиль. В итоге сразу двум семьям озорство влетело в копеечку, пишет 1703. Суд удовлетворил иск автовладельца. На эти деньги он починит крышу, капот и, конечно, возместит моральный ущерб.

Тем временем во дворе Череповца жители обнаружили в «Газели»… корову. «35media» рассказывает, что корова там была несколько дней. Из соседних домов ей носили воду и сено. После вызова полиции хозяина нашли, он обещал вскоре увезти животное.

Приволжский федеральный округ

В Кирове старый ржавый автобус переделали в гостиницу и назвали «Bus Glamping». В бывшем салоне установлены печка, душ, спальня, холодильник, а в кабине водителя — кинотеатр. «В этом году Киров отметит 650-летний юбилей. Автобусный глэмпинг не только оригинален, но и функционален — он решает проблему нехватки гостиниц в городе», — считает «Страновед».

Сотрудники УФСБ Мордовии пообщались с местным изобретателем, который сделал несколько пистолетов из подручных средств: дерева и металла. Мужчина клянется, что хотел разве что «осуществлять выстрелы в обшивку стены своего гаража». «Голос торамы» пишет, что оружие изъято, и в этой истории пострадала только обшивка.

В Башкирии случилась массовая драка из-за упавшего подноса. В кафе Кумертау неуклюжий гражданин столкнулся с девушкой, которая выронила поднос с заказом. И завязалось побоище «с использованием предметов мебели». «Какой-нибудь психолог мог бы назвать произошедшее, например, парадоксом «упавшего подноса» и даже провести несколько исследовательских изысканий по теме», — удивляется «Башкирский домовой».

Южный федеральный округ

В «Магник-косметик» в Краснодаре зашел молодой человек, наклеил QR на доску информации, сфотографировал и собирался уходить. Сотрудники спросили его, что это? Он ответил: я из офиса, фото делаю. Когда ушел, код посмотрели, а там оказалась реклама наркотиков. Теперь полиция внимательно просматривает доски в магазинах города, сообщает «Жесть Краснодара и края».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ставропольском крае пастух обменял скот на алкоголь. «Новости Ставрополья» пишут, что пастухом был взрослый, ранее судимый мужчина. Владельцу он сказал, что скот «увели», полиции признался, что обменял его на спиртное. Животных вернули владельцу. На «алкопастуха» завели уголовное дело.

Уральский федеральный округ

Челябинские инженеры испытали новейший беспилотник — для уборки снега. Этот небольшой бульдозер легко расчистил снежные кучи, принимая сигналы с обычного смартфона. «Челябушка» узнал, что кроме снега беспилотник умеет еще и обезвреживать мины.

В Курганской области ученики одной из сельских школ вынуждены учиться за теннисным столом в местном клубе. «Курганистан» рассказывает, что причина: затянувшийся уже на полтора года ремонт. Кроме того, занятия постоянно отменяют из-за холода в помещении. Но школу обещают открыть поскорее.

Сибирский федеральный округ

Новосибирские студенты скрестили телефон с перцовым баллончиком. Баллон с газом встроен в чехол мобильного телефона. «Инцидент Новосибирск» знает, что испытания прошли успешно: «перцовый чехол» можно использовать пятьдесят раз, радиус действия — метр.

«Любить Новосибирск» передает курьезный случай, который произошел в местной зубной клинике. По пути к стоматологу мужчина для храбрости выпил водки. Боялся сильно, выпил много. Врач отказался ставить анестезию на фоне алкогольного опьянения и вырвал зуб без обезболивающего. Мужчина от стресса и алкоголя, едва вышел на улицу, попросту отключился и свалился в сугроб. Пришлось везти в больницу.

Дальневосточный федеральный округ

На Сахалине в Троицком новогодняя елка стойко терпела непогоду, противясь всем ветрам. А как кончились праздники, аккуратно упала. «Погуляли и хватит», — иронизирует «ЧП Сахалин».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 26 января.