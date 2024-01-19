Москва, 19 января, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Посетитель московского кафе после танцев достал пистолет и начал стрелять. Об этом 19 января сообщил Telegram-канал «112».

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Инцидент произошёл на улице Бойцовой. В третьем часу ночи 26-летний Саид-Магомед пошёл на танцпол, но быстро вернулся, после чего сел у столика, достал пистолет и стал им размахивать.

Другие гости пытались его успокоить, но он нажал на курок. Спустя некоторое время у молодого человека забрали пистолет и вызвали полицию. Никто не пострадал.

Затем выяснилось, что стрелявший сам ранен — на его шее обнаружилась резаная рана. По словам мужчины, его во время танца порезал неизвестный.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали в нейрореанимацию. В настоящее время полиция проводит проверку.

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Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 5 января в селе Чоя Республики Алтай мужчина с ружьём пришёл в бар, посетители которого мешали ему спать криками и громкой музыкой. Он вызвал полицию и пожаловался на шум, но не дождался правоохранителей и решил сам разобраться с проблемой. Придя в бар, он начал снимать посетителей на смартфон, из-за чего начался конфликт. После этого мужчина отправился домой, взял самозарядное гладкоствольное ружьё «Сайга-12», а затем вернулся к бару и выстрелил в воздух несколько раз.