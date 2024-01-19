Москва, 19 января, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 79% граждан страны, его деятельность положительно оценили 81% россиян. Об этом говорится в результатах соцопроса, проведённого, Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Kremlin.ru

Согласно результатам соцопроса, доверие российскому лидеру выразили 79% респондентов, 12% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Вместе с тем деятельность президента положительно оценивает 81% респондентов, недовольны его работой всего 9% россиян.

Отмечается, что социальный опрос проводился в 104 населённых пунктах в период с 12 по 14 января. Выборка опроса составила 1500 респондентов.

Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

«Россияне чувствуют результат»

Комментируя данные ФОМ, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что стабильный показатель уровня доверия к президенту РФ Владимиру Путину говорит о том, что россияне чувствуют результат работы главы государства, несмотря на многие вызовы, с которыми сталкивается Россия.

«Здесь достаточно стабильный, высокий уровень доверия президенту, поддержки президента на протяжении многих-многих лет. Собственно, наверное, это говорит, действительно, об одобрении людьми того, что делает президент, и говорит о том, что при наличии неизбежных каких-то проблем люди всё-таки чувствуют на себе результаты этой работы. Они чувствуют поступательное движение в развитии страны», — сказал он.

По его словам, развитие России удается обеспечивать зачастую благодаря круглосуточной работе.

Несмотря на антироссийские санкции и пандемию коронавируса, России удаётся обеспечивать поступательное развитие страны, однако цифры это не главное, отметил Песков.

Предыдущие опросы

Так, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого с 25 по 30 декабря 2023 года, Владимиру Путину доверяют почти 80% россиян.

Отмечалось, что положительно деятельность главы государства оценили 76,8% опрошенных, в поддержку работы премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России высказались по 54,7% респондентов.

Кроме того, 29 декабря из данных социологического опроса центра «ФОМнибус» стало известно, что президенту доверяют 79% граждан России. Ещё 80% респондентов одобрили работу Путина на посту главы государства.

Перед этим, 21 декабря, ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, из которых следует, что более половины россиян (55%) считают президента России политиком года. В тройку этого рейтинга также вошли председатель правительства (21%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (16%).

Перед этим, 7 декабря, согласно исследованию фонда «Общественное мнение», около 70% россиян одобряют выдвижение Путина на новый президентский срок. По словам управляющего директора проектов фонда Ларисы Паутовой, 74% опрошенных высказали уверенность в том, что действующий глава государства понимает их заботы и его работа отвечает их интересам.